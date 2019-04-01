Rush Rally 3, mobilde en çok indirilip oynanan ralli yarış oyunu. Konsol kalitesinde ralli yarış oyunu arıyorsanız, şiddetle tavsiye ederim. Gerçeğiyle birebir uyarlanmış ralli arabaları, farklı sürüş gerektiren gerçeği aratmayan pistler, gerçek zamanlı araç deformasyon ve hasarı, gece-gündüz döngüsü, dinamik hava, 60fps desteğiyle mobil platformdaki en gerçekçi ralli simülasyonu.

Grafikleri, sesleri, oynanışıyla mobilde oynanabilir en iyi ralli yarış oyunu Rush Rally. Popüler serinin üçüncü oyununda gece veya gündüz karda veya yağmurda çakıl, asfalt, çamur pistlerde 60fps yarışma, gerçek zamanlı araç deformasyonu ve hasarı da içine alan etkileyici araba dinamikleri, detaylı özelleştirme, ayarlanabilir kontrol sistemi, online ve offline farklı oyun modları dikkat çekiyor. İster kariyer modunda ilerliyor, ister aşamalı tek başınıza yarışıyor, isterseniz de diğer oyunculara meydan okuyorsunuz.

Rush Rally 3 Özellikleri