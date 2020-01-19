Rus yapımı efsanevi bir kamyon ile macera dolu serüvenlere atılarak eşsiz bir sürüş deneyimi yaşayacağınız Russian Car Driver ZIL 130, mobil platformda simülasyon oyunları kategorisinde yer alan ve ücretsiz olarak hizmet veren kaliteli bir yapımdır.

Etkileyici grafikleri ve hassas araç kontrolleri ile dikkat çeken bu oyunda yapmanız gereken, kamyonunuzla birlikte uzun bir yolculuğa çıkarak çeşitli görevleri yerine getirmek için mücadele etmek ve puan toplayarak yolunuza devam etmektir.

Kamyona binerek en sevdiğiniz müziği açabilir ve keyifli bir yolculuk yapabilirsiniz. Çeşitli parkurlarda yarışarak konilere çarpmadan aracı istenilen bölgeye park etmeli ve seviye atlayarak sonraki parkurların kilidini açmalısınız.

Çeşitli eğitimler alarak manevra yapmayı, hız kontrolünü ve daha birçok şeyi öğrenebilir ve kaza riskini en aza indirebilirsiniz. Parkurlardaki ödülleri toplayarak aracınızı geliştirebilir ve daha da hızlandırabilirsiniz.

Android işletim sistemine sahip tüm mobil cihazlardan sorunsuz bir şekilde indirebileceğiniz ve sürükleyici özelliği ile sıkılmadan oynayabileceğiniz Russian Car Driver ZIL 130, oldukça geniş bir kitleye hitap eden sıra dışı bir oyundur.