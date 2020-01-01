Birbirinden şık tasarımlara sahip onlarca yarış otomobilini kullanma fırsatına sahip olacağınız ve rakiplerinizle nefes kesen yarışlar yaparak birincilik mücadelesi vereceğiniz Russian Rider Online, mobil platformda yarış oyunları arasında kendisine yer bulan ve ücretsiz olarak hizmet veren eğlenceli bir oyundur.

Kaliteli grafikleri ve gerçekçi yarış sahneleri ile oyunculara eşsiz bir deneyim sunan bu oyunda amaç, farklı amaçlara sahip zorlu parkurlarda yarışarak rakiplerinizi etkisiz hale getirmek için mücadele etmek ve yarışları kazanarak yeni araçların kilidini açmaktır.

Online yarışlara katılarak dünyanın farklı bölgelerindeki güçlü oyunculara karşı yarışabilir ve çeşitli ödüller kazanabilirsiniz. Oyunda birbirinden zorlu birçok parkur yer almaktadır. Bomba modunda, karşınızdaki araçlara bomba bırakarak onları patlatabilirsiniz.

Futbol modunda ise topu kaleye ilk ulaştıran olmak için çabalamalı ve gol atarak görevi tamamlamalısınız.

Hem Android, hem de İOS sürümleri ile iki farklı platformda yarış tutkunlarıyla buluşan ve oldukça geniş bir oyuncu kitlesi tarafından tercih edilen Russian Rider Online, nefes kesen yarışlarda rol alarak hız limitlerini zorlayacağınız eşsiz bir oyundur.