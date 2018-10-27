RWBY: Amity Arena

Liderliğin tepesine tırmanmak için diğer akademilere ve takımlara karşı yarışın! Favori birimleriniz ve karakterlerinizle, cesaretinizi küresel bir aşamada kanıtlayın. Atlas'ın donmuş zirvelerinden Beacon Academy'nin önündeki avluya kadar dünyanın dört bir yanındaki diğer oyuncularla savaşın.

Gerçek zamanlı stratejik düellolar, başka bir insan rakibe karşı kafa kafaya girmek anlamına gelir. Rakibini daha iyi görebilmek ve onların yok edilmeden önce binalarını yok etmek için yeteneklerinizi ve becerilerinizi keşfedin. Her kartın yeteneğini ve faydasını görmeli ve son saniyedeki kilitleri açmak için kullanmalısınız.

RWBY evreninden en sevdiğiniz karakterlerin düzinelerce kartını toplayın. Rakiplerine karşı savaşmak, birliklerini yıkmak ve yapılarını tahrip etmek için kendi becerilerini ve yeteneklerini kullan.