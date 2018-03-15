Ryanair, Avrupa ülkelerine uçmak için ucuza bilet bulabileceğiniz bir uygulamadır.

Avrupa ülkeleri arasında kullanabileceğiniz onlarca başka havayolu şirketi olmasına karşın, aralarında en ucuz biletleri satan firma olan Ryanair, birkaç euro karşılığında sattığı uçak biletleriyle adından söz ettirmeyi başarmıştı. Kimi zaman sadece 1 euro karşılığında sizi Avrupa ülkeleri arasında dolaştıran havayolu şirketi, özellikle Avrupalı gençlerin en gözde seyahat araçlarından bir tanesi olmuştu.

15 Mart 2018 itibarıyla Türkiye'ye de uçuş yapmaya başlayacağını açıklayan Ryanair, Haziran 2017'den sonra İrlanda'nın başkenti Dublin ve Slovakya'nın başkenti Bratislava'dan Muğla'nın Dalaman havalimanına uçuşlarına start vermişti. İlk seferleri taçlandırmak adına 39.99 euro yani açıklamanın yapıldığı günün döviz kuruna göre 192TL gibi bir uçuş fiyatı belirleyen şirket, birçok Türk yolcunun dikkatini de çekmişti.

Ryanair uygulamasıysa havayolu şirketindne kolayca bilet almanız, bilet fiyatı kontrol etmeniz ve biletlerinize dair bilgileri almanız için kullanabileceğini bir uygulama olarak Google Play üzerine eklendi.