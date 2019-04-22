Geçen yıl Sony, Japonya’nın taksi dolu alanına gireceğini açıkladı ve sözlerine göre, elektronik devi Tokyo’daki S.Ride servisini başlattı.

İlk olarak CNET tarafından bildirilen hizmet, Sony, ödeme hizmetleri bağlı kuruluşu ve beş lisanslı taksi şirketi arasında bir ortak girişim. Japonya'da sivil otomobillerle yolculuk yapmak yasadışı olduğu için, hizmet lisanslı taksileri yolcularla birleştirmeye odaklanacak. Elektronik devi, arz ve talebi karşılamak için AI kullanımını daha önce kullandı ve ödeme tarafında QR taramalarının yanı sıra Uber tarzı nakit ödemesiz kredi kartını da destekledi.

Hep birlikte, S.Ride Tokyo'da 10.000 lisanslı taksiyi kapsadığını iddia ediyor. En büyük rekabeti, Toyota tarafından desteklenen ve bir bütün olarak Japonya genelinde 50.000 araç olduğunu iddia eden taksi endüstrisinden bir girişim olan JapanTaxi. Diğer rakipler arasında yıllardır taksicilik hizmeti sunan sohbet uygulaması Line, taksi operatörleri ile çarpıcı anlaşmalar yapan Uber ve Über yatırımcı SoftBank ile ortak girişimde bulunan Çin’li Didi Chuxing bulunuyor. Lyft, yatırımcı Rakuten'un büyük bir isim olduğu Japonya'ya duyduğu ilgiyi dile getirdi, ancak henüz genişlemedi.