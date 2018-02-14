Safari Deer Hunt 2018, Android platformuna özel çıkış yapan avlanma oyunu. Geyik avı oyunu geçse de geyik dışında çok sayıda vahşi hayvanı da avlamaya çalışıyorsunuz. Av olmak istemiyorsanız, dikkatli ilerlemeli, gözünüze kestirdiğiniz avı tek vuruşta indirmelisiniz. Atış kaçırma lüksünüz yok!

Safari turlarının yaygın olduğu Güney Afrika’da avlanmaya çıktığımız simülasyon oyununda aralarında zebra, ayı, aslan, timsah, çitanın da olduğu çok sayıda vahşi hayvanla yüz yüze geliyoruz. Direk silahımızı doğrultarak avlayabildiğimiz gibi, tuzaklar da kurabiliyoruz. Merminin hayvana gidişini sniper oyunlarında olduğu gibi yavaş çekimde izliyoruz. Hayvanları avlarken kullanabileceğimiz çok sayıda dürbünlü silah mevcut. Silahların modellemesi oldukça başarılı. Tabii ki tüm silahlar ilk etapta açık değil; avladıkça kilidini açabiliyorsunuz.

Safari Deer Hunt 2018 Özellikleri: