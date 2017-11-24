Sahin Kartal Drift Simulator

Şahin Kartal Drift Simulator, Android platformunda en çok oynanan sürüş simülasyonu. Tofaş’ın efsane modelleri Şahin ve Kartal ile sokaklara çıkıp özgürce gezebildiğimiz sürüş simülatörü, grafiksel olarak olmasa da oynanış olarak on numara. Üstelik indirmesi de oynaması da ücretsiz; hiçbir kısıtlama yok.

Modelleme harikası arabalar, gerçekçi araba fiziği, ses ve görüntü efektleri, gerçekçi haritalar sunmasıyla mobildeki en iyi sürüş simülasyon oyunlarından biri. Kartal veya Şahin arasından seçimimizi yaptıktan sonra iki seçeneğimiz var: Boş yolda son hız gitmenin keyfine varmak veya olduğumuz yerde drift yaparak lastiklerin dayanıklılığını ölçüyoruz. Aracımızın kontrolünü sağ ve sol yanlara yerleştirilmiş büyük butonlarla sağlıyoruz. Oynadığımız moda göre bu butonlar farklılık gösteriyor.

Yarış, drift, arcade ve simülatör seçenekleri sunan oyun, kaliteli grafiklere sahip olmamasına karşın kendisine bağlıyor. Özellikle drift seviyorsanız indirmelisiniz.