Şahin Simulator : Ultimate, Android telefon kullanıcılarının favori araba simülasyon oyunlarından Real Car Parking Multiplayer’ın yapımcılarına ait yepyeni şahin araba sürme oyunu. Google Play’de 5 milyon indirmeyi geçen araba oyunlarından Real Car Parking Multiplayer’ın geliştiricinin yeni simülasyon oyunu da büyük ilgi gördü. Simülasyon tarzında araba oyunlarını seviyor, Şahin’e ayrı bir seviyorsanız Şahin Simulator : Ultimate’i kesinlikle oynamalısınız. Şahin Simulator : Ultimate Google Play’den ücretsiz indirilebilir, APK olarak indirmeniz gerekmez.

Şahin Simulator : Ultimate İndir

Şahin Simulator Ultimate, Tofaş, Şahin araba sürüş oyunlarını birbirinden farklı modifiye seçenekleri, yeni oyun modları, daha iyi grafikler ve yetenek seviyeleriyle yepyeni bir noktaya taşıyor. Hayal ettiğiniz tüm modifiye seçenekleri sizinle. Rüzgarlık, jant, egzoz ve daha birçok parçayla arabanızı özeleştirin. Arabanızın ve camların rengini belirleyin. Arka cama etiket yapıştırma ve söz yazma şansına bile sahipsiniz. Süspansiyon ile arabanızı basın ve kamberleyin. Kaput ve bagajı bile özelleştirebilirsiniz.

Araba park etme, yanlama/kaydırma/drift, slalom, havaalanında serbest sürüş gibi farklı modlarla oyuncuları kendisine çeken Şahin Simulator, bir simülatör oyununa göre harika görseller (grafik kalitesini cihazınızın donanımına göre düşük, orta, yüksek olarak ayarlayabiliyorsunuz) sunuyor. Arabanızı yön tuşları, direksiyon, eğme olmak üzere üç farklı kontrol edebiliyorsunuz.