Yüz binlerce oyun severin keyifle oynadığı ve ücretsiz olarak indirdiği Sailor Cats, sevimli kedilerin yer aldığı eğlenceli bir oyun olarak dikkat çekiyor.

Kaliteli görüntü grafikleri ve ses efektleri ile donatılmış bu oyunda amaç, canı sıkılan bir kedi karakterini yönetmek ve diğer kedilerle birlikte eğlenceli aktiviteler yapmaktır. Karakterinizin elinde bulunan oltayla çevredeki diğer kedileri kurtarmalı ve size saldıran farklı yaratıklara karşı kendinizi korumalısınız. Görevlerde belirtilen noktalara yakın atışlar yaparak altın kazanabilir ve seviye atlayabilirsiniz. Ayrıca kayığın yanından geçen mesaj şişelerini tutarak daha fazla altın ve çeşitli ödüller kazanabilirsiniz.

Kolay kontrolü ve anlaşılır komutları ile zorlanmadan oynayabileceğiniz bu oyunda, onlarca farklı kedi karakteri sizleri bekliyor. Kedi karakteriniz ile size verilen görevleri yerine getirerek diğer kedilerle arkadaş olabilir ve kalabalık bir kedi grubu oluşturabilirsiniz. Görevlerden ve ödül sandıklarından kazanacağınız altınlar ile yeni bölümlerin kilidini açabilirsiniz.

Android ve İOS işlemciye sahip tüm cihazlarda sorunsuz bir şekilde oynayabileceğiniz Sailor Cats, geniş bir kitleye hitap eden ve klasik oyun kategorisinde yer alan eşsiz bir oyundur.