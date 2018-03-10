Samsara Game, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz harika bir bulmaca oyunu olarak dikkatimizi çekiyor. Zorlu bölümleriyle karşımıza çıkan oyunda becerilerinizi sınıyor ve yüksek puanlara ulaşmaya çalışıyorsunuz.

Boş zamanlarınızda oynayabileceğiniz harika bir mobil bulmaca oyunu olarak karşımıza çıkan Samsara Game, farklı tasarımı ve kolay oynanışıyla dikkat çekiyor. Oyunda kontrol ettiğiniz karakterin kaçmasına yardımcı oluyor ve aynı zamanda da aklınızı sınırlarına kadar zorluyorsunuz. Blokları taşıyarak portalları açığa çıkarmanız gereken oyunda işiniz bir hayli zor. Son derece dikkatli olmanız gereken oyunda tempolu bir oynanış bulunuyor. Blokları dengeli ve en iyi şekilde yerleştirmeniz gereken oyunda harika atmosfer yer alıyor. Sürükleyiciliği de bir hayli yüksek olan oyunu mutlaka denemelisiniz. Eğer bu tür farklı oyunlardan zevk alıyorsanız Samsara Game tam size göre bir oyun diyebilirim.

Samsara Game oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.