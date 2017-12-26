Samsung TouchWiz Home uygulaması, Samsung marka Android cihazların vazgeçilmez launcher uygulaması olarak öne çıkıyor.

Galaxy serisiyle birlikte ortaya çıkan ve milyonlarca kullanıcının deneyimlediği launcher uygulaması olan Samsung TouchWiz Home, çıktığı günden bugüne kadar oldukça iyi bir gelişim gösterdi. Yeni çıkan Samsung modelleri ve Android sürümleriyle birlikte yeni özelliklerle tekrar sunulan uygulamanın öne çıkan en önemli özelliği sade bir arayüz sunması.

Uygulamalar ekranını açmak için ekranda dikey kaydırma yapabileceğiniz uygulamada, ana ekran ve uygulamalar ekranını ayrı tutabilmeniz mümkün hale getirilmiş. Uygulama simgelerini ve widget’ları daha hızlı ve kolay bir şekilde düzenleyebilmenize olanak sağlayan launcher’da, kullanmadığınız veya başkasının görmesini istemediğiniz uygulamaları da gizleyebiliyorsunuz. Güvenli Klasör ve Game Launcher gibi faydalı özellikler de sunan Samsung TouchWiz Home uygulamasının güncellemelerini düzenli olarak yapmanızı tavsiye ediyoruz.

Uygulama özellikleri