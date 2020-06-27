Z&K Games’in oyunlarından bir tanesi olan ve günümüzde sadece Android platformu üzerinde oynanabilen Scary Stranger 3D ile eğlenceli dakikalar yaşayacağız.

Mobil platformda simülasyon oyunu olarak lansmana çıkan ve Play Store üzerinde oyuncular tarafından epey beğenilen Scary Stranger 3D’de pürüzsüz ve basit kontroller eşliğinde eğlenceli anlar yaşayacağız.

Bob isimli bir karakteri canlandıracağımız oyunda onun en büyük tutkusu olan öğretmenini kızdırmaya çalışacağız. Yabancılara karşı oldukça huysuz olan öğretmeni oyun içerisinde rahat bırakmayacak ve sık sık canını sıkmaya çalışacağız.

İnanılmaz derecede başarılı ses efektlerinin yer aldığı oyun da Bob’un eğlenceli görevleri yapmasına da yardımcı olacağız. Çeşitli ipuçları eşliğinde sunulacak olan bu görevler oyunculara hem eğlence hem de aksiyon yüklü bir deneyim sunacak.