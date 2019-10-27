Gerçek hayattaki okul yaşantısından biraz farklı bir konuya sahip olan ve sınıfta dersten çok kavga ve dövüşün ön planda olduğu School Days, Android ve iOS işletim sistemlerine sahip tüm cihazlardan sorunsuz bir şekilde ulaşabileceğiniz ve ücretsiz olarak oynayabileceğiniz sıra dışı bir oyundur.

Etkileyici grafik tasarımı ve keyif verici okul hayatı senaryoları ile oyun severlere eşsiz bir deneyim sunan bu oyunda yapmanız gereken tek şey, sınıfta size verilen dersleri hazırlayarak okul puanınızı yükseltmek ve günlük aktivitelerinizi tamamlayarak popülerliğinizi arttırmaktır. Dini yaşantınızı dilediğiniz gibi sürdürebilir ve size takılan arkadaşlarınızla kavga ederek ekstra puan toplayabilirsiniz. Öğretmenlerinizi dövebilir ve kafalarında sandalye kırabilirsiniz. Fakat tüm bunları yaptıktan sonra okul tarafından disiplin cezasına çarptırılabilir ve popülerlik puanınızın düşmesine sebep olabilirsiniz.

Oyunun kontrolleri oldukça kolaydır. Saldırı, kıskaç, çalışma, fırlatma, alay etme ve daha onlarca davranış için farklı butonlar bulunmaktadır. Dilediğiniz butonu kullanabilir ve macera dolu bir okul yaşantısı sürebilirsiniz. Simülasyon oyunları arasında bulunan School Days ile sıkılmadan oynayabilir ve eğlenceli anlar geçirebilirsiniz.