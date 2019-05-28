Seaside Driving, Android cihazlarınızda oynayabileceğiniz renkli ve eğlenceli bir yarış oyunudur. Sürüş becerilerinizi sınayabileceğiniz oyunda altınları topluyor ve zorlu parkularda ilerleyerek puanlar kazanıyorsunuz. Araba sürme oyunları sevenlerin beğenerek oynayabileceğini düşündüğüm oyunda altınlar toplayarak başka arabaların kilitlerini açabiliyor ve özelleştirebiliyorsunuz. Basit bir oynanışa sahip olan oyunda boş zamanlarınızı eğlenceli bir şekilde geçirebiliyorsunuz. Bu tarz oyunları oynamayı seviyorsanız mutlaka denemeniz gereken bir oyun olduğunu da söyleyebilirim.

80'lerin nostaljik atmosferine sahip olan oyunda renkli görseller ve sürükleyici bir etki yer alıyor. Farklı pistlerde de boy gösterebileceğiniz oyunda becerilerinizi iyi kullanmalı ve son derece dikkatli olmalısınız. Yarış oyunu arayışınz varsa Seaside Driving sizleri bekliyor.

Seaside Driving oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.