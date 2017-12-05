Sesli Gezi Rehberi uygulaması Türkiye’nin birçok noktasında gezerken size sesli rehber özelliği sunuyor.

Android işletim sistemli cihazlarınızda kullanabileceğiniz Sesli Gezi Rehberi uygulaması, turistik yerleri gezerken o yerler hakkında bilgi alabilmenizde kolaylık sağlıyor. Bulunduğunuz konumda gidebileceğiniz yerleri harita üzerinde gösteren uygulamada, sesli rehberler makine seslerinin aksine gerçek insan seslerinden oluşuyor.

Gitmek istediğiniz yerleri size tarif de eden uygulama, alternatif yolları da ayrıca sizlere gösteriyor. Mobil internet paketinizin kotasının dolmaması için az veri kullanımına sahip olan Sesli Gezi Rehberi uygulamasında siz de kendi çektiğiniz fotoğrafları ya da ilgili konuma ait fotoğrafları gönderebiliyor, herhangi bir yer için rehber niteliği taşıyan ses kayıtlarınızı paylaşabiliyorsunuz.

Uygulama özellikleri