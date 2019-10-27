Farklı özelliklere sahip onlarca cüce karakterini yöneterek maden ocaklarınızı işletebileceğiniz ve değerli taşlar pazarlayarak para kazanabileceğiniz Seven Idle Dwarfs, Android ve İOS sürümleri ile iki farklı platformdan oyun severlerin hizmetine sunulan eğlenceli bir oyundur.

Masalsı grafikleri ve keyif verici ses efektleri ile dikkat çeken bu oyunda amaç, farklı alanlarda madencilik yaparak altın ve değerli taşlara ulaşmaktır. Cüceleri madenlerinizde çalıştırarak işlerin daha hızlı ilerlemesini sağlayabilirsiniz. Farklı kıtalarda madenler açarak ticaret ağınızı genişletebilir ve kazancınızı artırarak yolunuza devam edebilirsiniz.

Oyunda 3 kıtada toplam 15 farklı maden türü yer almaktadır. Madenlerden çıkarttığınız ürünleri muhafaza edeceğiniz birçok depo bulunmaktadır. Dünyadaki yüzlerce maden ocağından yararlanarak en kıymetli madenleri çıkartabilir ve krallığınızı ilan edebilirsiniz. Altın, yakut, zümrüt, elmas, kömür ve daha onlarca farklı madeni pazarlayarak dünyanın sayılı zenginleri arasında yerinizi alabilirsiniz.

Mobil platformda simülasyon oyunları arasında kendisine yer bulan ve ücretsiz olarak oyunculara hizmet veren Seven Idle Dwarfs, binlerce oyun tutkunu tarafından tercih edilen kaliteli bir oyundur.