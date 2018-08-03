Shaq Fu: A Legend Reborn, konsollar, PC, mobil, tüm platformlarda oynanabilir beat ‘em up oyunu. Ufak boyutlu olmasına karşın son derece kaliteli grafikleri, animasyonları ile dikkat çeken dövüş oyununda dünyayı felaketin eşeğine sürükleyen iblislerle mücadele ediyorsunuz. Aksiyonun hiç dinmediği oyunu şiddetle tavsiye ederim.

Ünlü basketbolcu Shaquille O’Neal’ı Çinli yoksul bir yetim dövüşçü olarak karşımıza çıkaran oyun, aksiyon yüklü oynanışı, keskin grafikleriyle dikkat çekiyor. Dünyayı yok etmek için gönderilmiş iblislerle savaşan karakterimiz, insanlığın son umudu. Çin’de yaşadığı mütevazı hayatı bırakarak Batı’nın en pis, en tehlikeli sokaklarına giriş yapan karakterimiz, düşmanlarını genellikle dövüş sanatları ustasından öğrendiği teknikleri kullanarak öldürüyor. Robota veya dev bir kaktüse de dönüşebiliyor. Bu arada oyunun müzikleri Big Diesel’e ait. Big Diesel’in oyuna özel yaptığı rap müzikler eşliğinde dövüşmek oldukça keyifli.