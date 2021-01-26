ShareMe, Xiaomi'nin tüm Android telefonlarda kullanılabilen ücretsiz, reklamsız dosya paylaşım ve veri aktarma uygulaması.
ShareMe, Xiaomi’nin dosya paylaşım uygulaması. Xiaomi, Samsung, Oppo, OnePlus, Vivo, LG, Realme ve diğer Android cihazlarda çalışıyor.
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İnternete bağlanmadan çalışan reklamsız P2P dosya aktarım aracı, 390 milyondan fazla kullanıcısıyla dünyanın bir numaralı veri paylaşım uygulaması.
- Her türlü dosyayı aktarın ve paylaşın: Resimleri, videoları, müzikleri, uygulamaları ve dosyaları mobil cihazlar arasında istediğiniz yerede hızlıca paylaşın.
- İnternetsiz dosya paylaşın: Dosyaları mobil veri kullanmadan veya ağa bağlanmadan aktarın. Ağ bağlantısı, internet, mobil veri kullanmaz.
- Şimşek hızında: ShareMe, dosyaları Bluetooth bağlantısıyla 200 kat daha hızlı aktarır.
- Dosyaları tüm Android cihazlar arasında aktarın: Tüm Android cihazlar desteklenmektedir. Mi cihazlarda ShareMe’nin önceden yüklenmiş sürümünü kullanırsınız, Google Play’den de indirebilirsiniz.
- Sezgisel ve kullanıcı dostu kullanıcı arayüzü: ShareMe, basit, temiz ve kullanıcı dostu dosya aktarım arayüzüne sahip. Tüm dosyalar, bulunmalarını ve paylaşılmalarını kolaylaştıran kategorilere (müzik, uygulamalar, fotoğraflar gibi) ayrılmıştır.
- Yarıda kesilen indirmeleri devam ettirin: Aktarım ani bir hata nedeniyle kesintiye uğrarsa endişelenmeyin. Yeniden başlamadan basit bir dokunuşla devam ettirebilirsiniz.
- Piyasadaki tek reklamsız dosya aktarım aracı: Piyasadaki tek reklamsız dosya aktarım aracı. Basit kullanıcı arabirimi kendinizi rahat hissetmenizi sağlar.
- Büyük dosyaları sınırlama olmaksızın gönderin: Fotoğrafları, müzikleri, videoları, uygulamaları, belgeleri ve diğer dosya türlerini (sınırsız boyutta) paylaşın.
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