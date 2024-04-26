Oyun ve uygulama indirmeye olanak tanıyan APK Dayı APP, Android cihazlarınızda kullanabileceğiniz APK indirme uygulamasıdır.

Berkcan Aktürk - 30 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

APK Dayı APP, Android kullanıcılarının kullanabileceği bir APK indirici uygulamasıdır. İlk olarak web sitesi üzerinden faliyetlerine başlayan APK Dayı, mobil uygulamasıyla birlikte tekrardan Android kullanıcılarının karşısına çıkıyor. Çeşiti oyunları, uygulamaları ve araçları kolaylıkla indirebilir ve telefonunuza kurabilirsiniz.

Sürekli güncellenen uygulama içerikleri, aradığınız çoğu şeyi bulmanıza da olanak tanıyor. Gün içerisinde 5 ila 7 arasında yeni uygulama ve oyunla karşılaşabilirsiniz. İster ana sayfa üzerinden isterseniz de arama kutucuğundan aradığınız APK dosyasını bulup, indirebilirsiniz.

APK Dayı APP İndir

İstediğiniz herhangi bir içeriğe giriş yaptıktan sonra, açıklama, görsel veya yorum kısmından uygulamayla alakalı bilgi alabilirsiniz. Tüm bunların yanı sıra alt kısımda bulunan indirme seçeneklerindeki sürümleri kontrol edebilir ve isterseniz eski sürümleri de indirebilirsiniz.

Android kullanıcıları için ücretsiz bir APK indirme uygulaması olan APK Dayı APP'i indirerek, siz de oyun veya uygulamaları kolaylıkla cihazınıza indirebilirsiniz.

APK Dayı APP Özellikleri