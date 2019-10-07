Sheep Patrol, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz eğlenceli ve sürükleyici bir mobil bulmaca oyunu olarak dikkat çekiyor.

Renkli görselleri ve eğlenceli atmosferiyle ön plana çıkan Sheep Patrol, büyük bir koyun sürüsünü yönettiğiniz bir oyundur. Oyunda koyun sürüsüne göz kulak oluyor ve güvenli bir şekilde varış noktasına ulaşmaya çalışıyorsunuz. Keyifli anlar yaşayabileceğiniz oyunda koyunların kaybolmaması için çaba sarfediyorsunuz. Becerilerinizi de sınayabileceğiniz oyunda harika bir deneyim yaşayabiliyorsunuz. Renkli bir atmosfere sahip olan oyunda harika bir deneyim yaşayabileceğinizi de söyleyebilirim. Tehlikelerden uzak durmanız gereken Sheep Patrol oyununu kaçırmayın.

Sheep Patrol oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.