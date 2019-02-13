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Ship Sim 2019 1.0.7 (Android)
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  5. Ship Sim 2019 - Android İçin Gemi Simülasyon Oyunu

Ship Sim 2019

1.0.7
Android
Ship Sim 2019
ÜCRETSİZ
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Erkan Calp
Erkan Calp -

Mobildeki en iyi gemi simülasyon oyunu

Ship Sim 2019, farklı gemilerini kullandığınız mobil simülasyon oyunu. Android özelinde değil, mobil platformdaki en iyi, en gerçekçi gemi simülasyon oyunu diyebilirim. Ufak boyutuna rağmen grafikleriyle etkilemeyi başaran gemi simülatöründe yolcu gemisi, yük gemisi ve petrol tankeri ile açık denizlerde görevleri tamamlamaya çalışıyorsunuz.

Android platformunda birçok gemi savaş oyunu mevcut. Ship Sim 2019 gibi denizde savaşmak yerine görevleri yerine getirerek ilerlemeye dayalı oynanış sunanı pek yok. Mükemmel ötesi grafikler sunan oyunda 400 metre petrol tankeri, devasa bir kargo gemisi veya lüks yolcu gemisi ile gerçekçi ve detaylı açık dünya haritasında geziniyor, Akdeniz çevresindeki ikonik liman kentlerinde görevleri tamamlıyorsunuz. Yolcu gemisi simülatöründe turistik yerleri geziyor, binlerce yolcuyu istediklere yere bırakıyorsunuz. Kargo gemisi simülatöründe dev bir yük gemisinin komutanı olarak yüzbinlerce ton yükü bir limandan diğerine taşıyorsunuz. Petrol tankeri simülatöründe şehir limanlarının yanında denizin ortasında bulunan petrol kulelerine götüren görevlerle karşılaşıyorsunuz. Unutmadan, hava değişkenlik gösteriyor ve gece gündüz döngüsü var.

 

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