Orta çağdaki Japonya’yı yöneterek ayaklanmalara ve düşman saldırılarına karşı stratejik savaşlara katılacağınız Shogun's Empire, Android ve İOS sürümleri ile iki farklı platformdan oyunculara sunulan ücretsiz bir oyundur.

Kaliteli grafik tasarımı ve müzikleri ile dikkat çeken bu oyunda amaç, kendi krallığınızı kurarak birliklerinizi güçlendirmek ve savaşa hazır hale gelmektir. Haritada stratejik bir konuma sahip olan bölgenizi geliştirmeli ve düşmanlarınızdan korumalısınız. Farklı savaşçılar yetiştirmeli ve çeşitli alanlarda üretim yaparak ekonomiyi canlı tutmalısınız. Ayrıca halkınızı tehlikelere karşı korumalı ve gücünüzü diğer ülkelere kanıtlayarak yolunuza devam etmelisiniz. Aksiyon dolu bölümleri ve bağımlılık yapıcı özelliği ile sıkılmadan oynayacağınız sürükleyici bir oyun sizleri bekliyor.

Oyunda kılıç, ok, balta, mızrak ve at kullanmasını bilen farklı birlik türleri yer almaktadır. Ayrıca ülkenizde çeşitli üretim alanlarında çalışacak farklı işçi türleri bulunmaktadır. Strateji savaşlarında başarılı olarak ganimet toplayabilir ve askeri gücünüzü daha da artırabilirsiniz.

Strateji oyunları arasında bulunan ve yarım milyondan fazla oyuncunun beğenisini toplayan Shogun's Empire, farklı bir deneyim edineceğiniz eşsiz bir oyundur.