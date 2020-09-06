Shooting Color, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oyanyabileceğiniz bir bulmaca oyunudur.

Birbirinden zorlu bölümleri tamamlamak için mücadele edebileceğiniz eşsiz bir mobil oyun olarak ön plana çıkan Shooting Color oyununda renkli desenleri elde etmeye çalışıyorsunuz. Bulmaca çözmeyi sevenlerin büyük bir beğeniyle oynayabileceğiniz oyunda dikkatli olmanız gerekiyor. Toplara tıklayarak küpleri boyadığınız oyunda amacınız hedef deseni elde etmek. Boş zamanlarınızda keyifle oynayabileceğiniz Shooting Color oyununu kaçırmayın derim.

Shooting Color oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.