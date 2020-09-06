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Shooting Color 1.0 (Android)
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  4. Shooting Color - Android için Bulmaca Oyunu

Shooting Color

1.0
Android
Shooting Color
ÜCRETSİZ
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Zevkli bir bulmaca oyunu

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Murat İşçi
Murat İşçi -

Shooting Color, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oyanyabileceğiniz bir bulmaca oyunudur.

Birbirinden zorlu bölümleri tamamlamak için mücadele edebileceğiniz eşsiz bir mobil oyun olarak ön plana çıkan Shooting Color oyununda renkli desenleri elde etmeye çalışıyorsunuz. Bulmaca çözmeyi sevenlerin büyük bir beğeniyle oynayabileceğiniz oyunda dikkatli olmanız gerekiyor. Toplara tıklayarak küpleri boyadığınız oyunda amacınız hedef deseni elde etmek. Boş zamanlarınızda keyifle oynayabileceğiniz Shooting Color oyununu kaçırmayın derim.

Shooting Color oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

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