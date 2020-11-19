Shortcut Run, APK’ya ihtiyaç duymadan Google Play Store üzerinden Android telefonunuza indirip oynayabileceğiniz bir yarış oyunu. Her oyunu milyonlarca kez indirilen VOODOO’ya ait olan Shortcut Run’da online olarak gerçek kişilerle mücadele ediyorsunuz.

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Duraksamanın olmadığı oyunda karakterlerin kontrolünü sağlamak yeterince güçken bir de yarışı herkesten önce tamamlamanız isteniyor. Zorlu, dayanıklılık gerektiren oyunu oynarken vaktin nasıl geçtiğini anlamayacaksınız. Mobilde en çok oynanan oyunlardan Shortcun Run’ı indirmek için yukarıdaki butona dokunmanız yeterli. İndirmesi de oynaması da ücretsiz!

Sadece Google Play’de 10 milyon indirmeyi geçen oyunda kilolarca ağırlıkta kütüklerle koşarak bitiş çizgisine ulaşmaya çalışıyorsunuz. Karakteriniz sürekli hareket halinde ve kütükleri alarak ilerlemek durumundasınız. Kütükler, platformu tamamlayan parçalar. Yarış boyunca ne kadar fazla kütük toplarsanız engelleri geçme, atlatma şansınız o kadar yüksek olur. Durmaksızın bir yarışın içerisindesiniz; düştüğünüz anda kazanmayı unutun. Hata yapma lüksünüz yok. Rakipleriniz yapay zeka değil; sizin gibi, en az sizin kadar mücadeleci gerçek kişilerden oluşuyor. Yarışı birinci tamamlamaktan başka şansınız yok. Rakiplerinize her türlü çirkinliği yapabilirsiniz. Köprüler kurarak onları yavaşlatabilir, kestirme yolları kullanabilirsiniz. Nasıl yarışırsanız yarışın varış noktasına herkesten önce ulaşmalısınız. Platformun üstünden pozisyonunuzu takip edebilirsiniz. Bu arada kontroller basit ve öğrenmesi çok kolay.