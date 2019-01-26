Simutronics Corp imzası ile geliştirilen ve ücretsiz olarak mobil oyunculara sunulan Siege: World War II, strateji oyunları arasında yer alıyor.

Gerçek oyunculara karşı PvP savaşlarına katılacağımız yapımda bizleri oldukça sürükleyici bir oynanış atmosferi bekliyor olacak. İkinci Dünya Savaşı atmosferine dahil olacak olan yapımda stratejik kararlar verecek ve askeri personellere liderlik edeceğiz. PvP düellolarına katılacağımız oyunda rakiplerimizi etkisiz hale getirmek için sınırları zorlayacağız.

Gerçek zamanlı olarak dünyanın dört bir yanından oyunculara karşı savaşacak ve büyük orduları kontrol ederek destanlar yazmaya çalışacağız. Güncel grafiklerin yer aldığı oyunda İkinci Dünya Savaşına dayanan farklı haritaları da görme fırsatı elde edeceğiz.

Animasyonları bakımından da tatmin edici olan oyunda günlük ödüller kazanabilecek ve ordumuz için bu ödülleri kullanabileceğiz. Mobil strateji oyunu sürekli güncellenmeye devam ediliyor. İki farklı mobil platformda oynanan yapım, 100 binden fazla oyuncu tarafından oynanıyor.

İyi oyunlar dileriz.