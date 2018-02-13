Şikayetvar, Türkiye’nin ilk ve en büyük şikayet platformu ve Android uygulaması da bulunuyor. Firmalarla iletişime geçerek çözemediğiniz sorunları Şikayet var uygulaması üzerinden yazarak sorununuza çözüm bulabilirsiniz. Firma fark etmeksizin yaşadığınız sorunu Şikayet var üzerinden bildirdikten sonra kısa süre içerisinde aranıyor ve sorununuz çözüme ulaştırılıyor. En etkili şikayet yazma, şikayet etme uygulaması diyebilirim.

Ülkemizde ne yazık ki bir kurum veya kuruluşla yaşanan sorunun çözüme ulaşması için o firmayı şikayet etmek veya firmanın üst düzey yetkilisiyle iletişime geçmek gerekiyor. Hemen her firmanın sosyal mecralarda destek birimi mevcut olsa da buradaki çalışanlar bir noktaya kadar yardımcı olabiliyor; çoğu zaman da şikayet sonuç vermiyor. Şikayetvar bu noktada yardımcı olan en etkili isim. 70 bine yakın kayıtlı markanın marka itibarını korumak için tüketici şikayetlerini dinleyip en hızlı yoldan çözüme ulaştırdığı bu platform, oldukça güzel hizmet veriyor. Tarafsız ve güvenilir olduğunu da belirtmek gerek.

Şikayetvar Android uygulamasını şikayet yazmak için kullanabileceğiniz gibi alışveriş öncesi firmalar hakkında bilgi almak için kullanabilirsiniz. Firma ve konu araması yaparak gelen şikayetleri inceleyebilirsiniz.