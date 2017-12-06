Simply Piano, piyano çalmayı öğrenmek isteyen herkese açık, piyano öğretmenleri tarafından da desteklenen kaliteli bir uygulama. Piyanonuz olsun olmasın, ister yeni öğrenmeye karar vermiş olun isterseniz ilerleterek profesyonel olmak isteyen biri olun bu uygulama size uygun.

Sürekli güncellenen ve popüler şarkılar sunması, farklı müzik zevkleri ve çalma seviyesine göre kurslar içermesi, temelden ileri seviyeye öğretmesi (nota okumadan çift elle çalmaya adım adım ilerleyen dersler) ve her yaşa uygun olmasıyla mobildeki en iyi piyano çalmayı öğreten uygulama diyebilirim. Piyanonuz varsa tablet veya telefonunuzu önünüze koyup çalışmaya başlayabilirsiniz. Piyanonuz yoksa da mobil cihazınızdan sanal olarak çalıp öğrenebilirsiniz. Bu arada çalmaya başladığınız vakit uygulama sizi takip etmeye başlıyor; anlık geri bildirim vererek daha doğru ve hızlı şekilde öğrenmenizi sağlıyor.

Dünya genelinde müzik öğretmenleri tarafından kullanılan piyano uygulamasındaki kurslar ücretsiz ancak yeni kurslara katılmak, şarkı tekrarı yapmamak için premium üyeliğe yükseltmeniz gerekiyor.