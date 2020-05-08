Slide Hoops'ta amacınız metal şekli döndürmek ve renkli halkaların deliğe girmesini sağlamak. İlk olarak, önünüzdeki şekli analiz etmelisiniz - bazıları zor ve bunları çözmek için akıllı olmanız gerekiyor.

Genel olarak denge sakinliği test eden Slide Hoops'ta halkaları çıkarmak için şekli doğru şekilde döndürmek için hassasiyet ve zamanlamayı kullanmanız gerekecek. En sonunda ise figürü doğru bir şekilde hedeflediğinizden emin olmanız gerekir, böylece halkalar deliğe girecektir, bunlardan biri dışarıda kalırsa kaybedersiniz.

Endişelenmeyin, eğer halkayı delik içerisine yerleştiremezseniz seviyeyi tekrar deneyebilirsiniz. Oynarken özel ödüllerin kilidini açacak paraları da toplarsınız: Halkaların farklı renkleri ve özel seviyeler gibi şeyleri toplayabilirsiniz. Bir daha asla sıkılmayacaksınız. Bu oyun zeka, zamanlama ve doğruluğunu test edecek, bağlanmaya hazır mısın?