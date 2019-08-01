Android platformunda yayınlanan ve günümüz yarış oyunlarına farklı bir boyut kazandıran Slippery Slides'ı sizlere sunuyoruz.

Su kaydıraklarında çılgın bir yarış keyfi sunan oyunda rekabet her zaman zirvede olmaktadır. Rakiplerinizin sizleri rekabetçi yarışlarında yenmelerini önlemek için ekstra hız ve bunun gibi özel yükselticiler alın veya onlara çarparak pistten dışarı atın! Sürüş kontrolü ekran arayüzünde ki tuş kontrolü ile gerçekleştirilir.

Slippery Slides'ın özel tasarladığı kaydıraklardan bir tanesini alın ve yarışa koyulun. Unutmayın her kaydırağın farklı güç kombinasyonu vardır. Size en uygun kaydıraklardan bir tanesini seçin ve Slippery Slides'ta yarış keyfini zirvede yaşayın. Her yarış oyunu gibi burada da tek hedefimizi birinci bitirmek, bu yüzden dikkatli olun. Şimdi bu eğlenceli yarış oyunu Slippery Slides'a hükmetme zamanı.