Smash Cars!, VOODOO’nun olmasıyla mobil platformda öne çıkan araba yarışı oyunu. Adından da tahmin edeceğiniz üzere arabaların paramparça olduğu adrenalin dolu farklı bir araba yarış oyunu. Arcade tarzı yarış oyunlarını seviyorsanız tavsiye ederim. Grafikleri mükemmel olmasa da süper keyifli bir oyun, vakit geçirmek için birebir. Aktif internet bağlantısı gerektirmemesi ve tek dokunuş kontrol sistemiyle her yerde rahat oyun deneyimi sunuyor. Üstelik indirmesi de oynaması da ücretsiz!

Farklı türde, düşük görselli, ufak boyutlu, bağımlılık yapan mobil oyunların geliştiricisi Voodoo’nun araba yarışı oyunu Smash Cars!, en ufak dikkatsizliğinizde ezilip gideceğiniz zorlu pistlerde yarışlara alıyor. Bazen tekil bazen üç oyuncuya kadar çoklu yarışlara katılıyorsunuz. Tuzaklara takılmadan bitiş çizgisine sağ salim varmanız gerekiyor. Tuzaklarda fazla beklerseniz rakipleriniz sizi geçiyor ve sonra bir daha onları geçme şansınız olmuyor. Tuzağı çok önceden görüp hızınızı ayarlamanız gerekiyor. Aksi taktirde arabanız tuzla buz oluyor, yarış dışı kalıyorsunuz.