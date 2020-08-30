Her biri asfaltta kendine has özelliklere sahip 30 farklı araç kullanın. Bazı arabalar daha hızlıyken diğerleri daha yavaş, bir başkası ise dönüşlerde iyi ve benzeri olabilir.

Smashy Road: Arena araba takiplerinde en eğlenceli unsurlara odaklanan bir yarış oyunudur. Hedefiniz olabildiğince uzun süre polislerden kaçarak trafiği, binaları, yolunuza çıkan engelleri ve polisleri atlatmaktır.

Oyunlar arasında yeni araçlar almak için kazandığınız parayı kullanabilirsiniz.

Smashy Road: Arena'nın büyüleyici grafikleri ve dokunmatik ekranlar için mükemmel kontrol sistemleriyle oldukça eğlenceli bir yarış oyunudur. Bunun da ötesinde, rastgele üretilen senaryoları size saatlerce süren bir eğlence sunar.