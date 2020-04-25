FatherMade’in oyunlarından bir tanesi olan ve oldukça başarılı kitlelere ulaşan Snap Puzzle yüzleri güldürmeye devam ediyor.

Mobil bulmaca oyunları arasında yer alan ve tamamen ücretsiz olarak hem Android hem de iOS platformlarında yayınlanan Snap Puzzle geniş kitlelere ulaşmaya devam ediyor.

3D bulmacaların yer aldığı oyun içerisinde sürükle bırak yöntemi ile bulmacaları çözmeye çalışacağız. Birbirinden farklı parçaları birleştirerek ve doğru yerleştirerek bulmacaları çözmeye çalışacağımız oyun içerisinde heyecan verici maceralar da bizleri bekliyor olacak.

Oldukça basit yapısı ile günümüzde 10 binden fazla oyuncu tarafından oynanmaya devam edilen yapım eğlence yüklü bir oynanışa sahip.