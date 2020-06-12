Sneak Thief 3D, kafa yorarak ilerleyebileceğiniz, zorluk seviyesi harika ayarlanmış süper eğlenceli bir mobil oyun. Android telefonunuza ücretsiz indirip internet bağlantısı olmadan da oynayabileceğiniz ilerlemeli oyunda bir hırsızın yerine geçerek müzeye girmeye çalışıyorsunuz. Gizlilik odaklı harika mobil oyun. İndirmesi de oynaması da ücretsiz ve telefonda fazla yer kaplamıyor.

Sneak Thief 3D Android oyununda sıkı bir şekilde korunan müzeye girmek için uğraş veriyorsunuz. Müzede bekçilere yakalanmadan ilerlemeniz gerekiyor. Bekçileri bayıltarak ilerlemek zorundasınız. Onlara hiç görünmeme şansınız yok. Bekçilerin yanı sıra güvenlik kameraları da devrede. Göreviniz, paha biçilemeyen bir mücevheri ele geçirmek. Kimseye yakalanmadan mücevheri alabilir misiniz? Bu arada oyunun zorluk düzeyi gittikçe artıyor. Seviye atladıkça yakalanmamak güçleşiyor da diyebilirim. Bölüm geçtikçe yeni öğelerin kilidi açılıyor.