Zevkli ve sürükleyici bir simülasyon
Sneaker Art!, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz bir simülasyon oyunu olarak dikkat çekmektedir.
Boş zamanlarınızda oynayabileceğiniz oyunda ayakkabıları boyuyor ve raflara yerleştirerek görevlerinizi tamamlıyorsunuz. Birbirinden farklı ve güzel desenleri ayakkabıların üzerlerine uygulayarak kendi eşsiz koleksiyonunuzu da oluşturabileceğiniz oyunda son derece keyifli bir atmosfer yer alıyor. Düzinelerce ayakkabıyı boyayarak ilerleyebileceğiniz oyunda ayakkabıları satarak da para kazanabiliyorsunuz. Bu tarz oyunları oynamayı seviyorsanız Sneaker Art! sizleri bekliyor.
Sneaker Art! oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.
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