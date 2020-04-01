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Sniper Zombies 1.10.0 (Android)
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  5. Sniper Zombies - Android İçin FPS Oyunu

Sniper Zombies

1.10.0
Android
Sniper Zombies
ÜCRETSİZ
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Sniper Zombies Android oyununda zombileri öldürüyorsunuz.

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Erkan Calp
Erkan Calp -

Sniper Zombies, zombi oyunlarıyla keskin nişancı oyunlarını harmanlayan bir mobil oyun. İnternetsiz oynanabilen zombi oyunlarının geliştiricisi VNG Game Studios’un Android platformuna ücretsiz çıkardığı FPS oyununda bölgenizi ve insanları zombilerden koruyorsunuz.

Mobilde en çok oynanan zombi oyunlarının geliştiricisine ait birinci şahıs nişancı oyununda zombi kıyametinin korkunç dünyasına atılıyorsunuz. İnsanları zombilerden koruyabilecek tek kişiniz ve bölgenizi tek başınıza koruma altına alıyorsunuz. Sadece keskin nişancı tüfeğine sahip değilsiniz ancak en çok kullandığınız silah. Günlük görevleri tamamlayarak yeni keskin nişancı tüfekleri gibi değerli ödüller kazanabiliyorsunuz.

Sniper Zombies Android Özellikleri

  • Yüksek kalitede grafikler
  • Bağımlılık yapan zombi öldürme oyunu
  • Etkili silahlar
  • İnternetsiz oynanış
  • Yüzlerce görev

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