Snow Drift, araba kaydırma, yanlama odaklı mobil araba yarışı oyunu. Android platformunda ücretsiz indirilebilir olan yarış oyununda kar kaplı yollarda drift yapıyorsunuz. Drift ustası olduğunuzu göstermenizi isteyen oyun, bölüm bazlı ilerliyor.

Oyuna geçmeden önce adından dolayı karlı pistlerde drift yaptıran bir araba yarışı olduğunu zannettiğim ancak oynadığımda öyle olmadığını görmediğimden biraz hayal kırıklığı yaratan bir yarış oyunu oldu Snow Drift.

Karlı yollarda araba kaydırmanın keyfini yaşamak yerine arabayla karları temizliyorsunuz. Kar tutan yerlerde yanlayarak yolu temizlemek de oldukça keyifli ancak bir noktadan sonra oyun sıkmaya başlıyor. Yollar farklılaşsa da, bölümler de zorlaşsa da kısa bir alanda drift yapmak sıkıcı hal almaya başlıyor. Canınız sıkıldığında açıp oynarsanız keyif alacağınız bir yarış oyunu. Durakta, otobüste, metroda, misafirlikte, arkadaşınızı beklerken bir - iki el atıp kapatabileceğiniz türde mobil oyunlardan.