Mobil platformda simülasyon oyunları arasında yer alan Snow Heavy Excavator Simulator bizlere ücretsiz bir kar kurtarma oyunu oynama fırsatı sunuyor.

Larrea Apps tarafından geliştirilen mobil yapımda birbirinden farklı inşaat araçları yer alıyor. Oyun içerisinde bizden istenilen görevleri başarmaya çalışacak ve eğlence dolu anlar yaşayacağız. Bzen kepçeyle kamyonun kasasına kar yükleyecek, bazen de kamyonlar ile yük taşıyacağız. Gerçek kar kurtarma görevlerinin yer aldığı oyunda gerçekçi ağır makina fiziği yer alıyor.

Basit kontrollerin de yer aldığı mobil oyunda yüksek kaliteli 3D grafikler yer alıyor. Oyun içerisinde karla kaplı yolları açacak ve kepçemiz ile bu karları kamyonlara yükleyeceğiz. Yükseltilebilir araçlar ile hem eğlenecek hem de zorlu görevleri yerlerine getirmeye çalışacağız. Gerçek bir sürücü gibi rol alacağımız oyunda benzersiz çok sayıda görev adeta yeteneklerimizi sınamamıza yardımcı olacak. 5 milyondan fazla oyuncu tarafından ilgiyle oynanan başarılı yapım 4.1 gibi bir skor puanı ile karşımıza çıktı.

Snow Heavy Excavator Simulator tamamen ücretsizdir.

İyi oyunlar dileriz.