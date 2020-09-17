Soccer Manager 2021 Android İndir: Soccer Manager 2021, mobilde en çok indirilip oynanan Türkçe ve ücretsiz futbol menajerlik oyunu
Soccer Manager 2021 en iyi futbol menajerlik oyunları arasında. Soccer Manager 2021 (Android), ücretsiz indirilebilmesi ve Türkçe dilde oynanabilir olmasıyla öne çıkan popüler futbol menajerlik oyunu. Hemen Soccer Manager 2021’i indirin, en iyi futbol menajerleri arasına katılın! Soccer Manager 2021’de 33 ülkeden 800’den fazla takım yönetilmeyi bekliyor.
Mobil platformda en iyi futbol menajerlik oyunları arasında olan Soccer Manager’ın yeni sezonunda da bir futbol takımını alıp zirveye çıkarmak için uğraş veriyor, menajerlik becerilerinizi en iyilere karşı sınıyor veya küme düşmek üzere olan takımı başarıya ulaştırmak için çabalıyorsunuz. Futbol menajeri olarak kulübünüzün kontrolü tamamen sizin elinizde. Antrenmanları planlama, kulüp tesislerini geliştirme, transferleri gerçekleştirme, kadroyu ayarlama, forma numaralarını belirleme, taktikleri belirleme, görevlerinizin arasında.
Yeni sezonda maçlar hiç olmadığı kadar gerçekçi. Soccer Manager 2021, gerçekçi üç boyutlu grafikler, çekişmeli lig ve kupalar, detaylı futbol oyun ekonomisine yer veriyor.
Soccer Manager 2021 Android Futbol Menajerlik Oyunu İndir
- 33 ülkeden 800’den fazla kulüp arasından seçim yapın.
- Üç boyutlu animasyonlarla futbol stadyumu ve tesisleri geliştirin.
- Kulüp tesislerinde en yetenekli oyuncuları geliştirin.
- Gelecek tekliflerle menajerlik kariyerinizde ilerleyin.
- Futbol yıldızlarını alın satın.
- Yeni yetenekleri keşfedin ve yıldızları takımınıza katın.
- Takımınızın antrenmanlarını yönetin.
- Rüya takımınızı kurun ve her maç öncesi diziliş ve kadroyu belirleyin.
- Maçları gerçekçi üç boyutlu simülasyonla izleyin.
- Maç sırasında taktik değişikliği yaparak rakibinizi şaşırtın.
- Maç esnasında ve bitiminde detaylı istatistiklerle takımınızın performansını analiz edin.
- Aldığınız kararların yönetim kurulu, oyuncular ve hatta taraftarlar üzerinde etkisi olacak.
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