Soccer Manager 2021 en iyi futbol menajerlik oyunları arasında. Soccer Manager 2021 (Android), ücretsiz indirilebilmesi ve Türkçe dilde oynanabilir olmasıyla öne çıkan popüler futbol menajerlik oyunu. Hemen Soccer Manager 2021’i indirin, en iyi futbol menajerleri arasına katılın! Soccer Manager 2021’de 33 ülkeden 800’den fazla takım yönetilmeyi bekliyor.

Mobil platformda en iyi futbol menajerlik oyunları arasında olan Soccer Manager’ın yeni sezonunda da bir futbol takımını alıp zirveye çıkarmak için uğraş veriyor, menajerlik becerilerinizi en iyilere karşı sınıyor veya küme düşmek üzere olan takımı başarıya ulaştırmak için çabalıyorsunuz. Futbol menajeri olarak kulübünüzün kontrolü tamamen sizin elinizde. Antrenmanları planlama, kulüp tesislerini geliştirme, transferleri gerçekleştirme, kadroyu ayarlama, forma numaralarını belirleme, taktikleri belirleme, görevlerinizin arasında.

Yeni sezonda maçlar hiç olmadığı kadar gerçekçi. Soccer Manager 2021, gerçekçi üç boyutlu grafikler, çekişmeli lig ve kupalar, detaylı futbol oyun ekonomisine yer veriyor.

Soccer Manager 2021 Android Futbol Menajerlik Oyunu İndir