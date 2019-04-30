Sıra dışı mantık bulmacalarından oluşan ve oyun severlere eşsiz bir deneyim sunan Somnus: Nonogram, yüz binen fazla oyuncu tarafından keyifle oynanan eğlenceli bir oyundur.

Etkileyici grafikleri ve keyif verici ses efektleri ile dikkat çeken bu oyunda yapmanız gereken, küçük kareler eşliğinde sergilenen farklı görselleri uygun şekillerde birleştirerek yapbozları tamamlamalı ve seviye atlayarak yeni resimlerin kilidini açmalısınız. Oyunda, bir karakterin rüyasında yaptığı macera dolu yolculuktan bahsedilmektedir. Rüyada gittiğiniz mekanlarda farklı bulmacalarla karşılaşacak ve mantığınızı kullanarak doğru yolu bulacaksınız. Sürükleyici bölümleri ve ilginç konusu ile sıkılmadan oynayabileceğiniz eğlenceli bir oyun sizleri bekliyor.

Oyunda mantık kullanarak çözebileceğiniz onlarca farklı bulmaca ve yapboz bulunmaktadır. Küçük karelerden oluşan farklı pikselleri bir araya getirerek doğru resmi oluşturmalı ve bulmacaları tamamlamalısınız. Bu sayede seviye atlayarak yeni bölümlere geçebilir ve daha zor bulmacalarla karşılaşabilirsiniz.

Mobil platformda bulmaca oyunları arasında yer alan ve Android işletim sistemine sahip tüm cihazlarda sorunsuz bir şekilde çalışan Somnus: Nonogram, ücretsiz olarak sunulan kaliteli bir oyundur.