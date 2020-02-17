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Sort It 3D 1.1.7 (Android)
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  5. Sort It 3D - Android için Bulmaca Oyunu

Sort It 3D

1.1.7
Android
Sort It 3D
ÜCRETSİZ
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Zevkli bir bulmaca oyunu

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Murat İşçi
Murat İşçi -

Sort It 3D, renkli topları sıralamanız gereken zorlu ve bağımlılık yapıcı bir oyundur. Göz alıcı görselleri ve sürükleyici atmosferiyle ön plana çıkan oyunda becerilerinizi sınıyor ve yeteneklerinizi görebiliyorsunuz. Büyük bir beğeniyle oynayabileceğinizi düşündüğüm oyunda tüplerde yer alan tüm topları sıralamanız gerekmektedir. 

Kolay bir oynanışa sahip olan oyunda birbirinden zorlu onlarca bölüm yer almakta. Boş zamanlarınızda oynayabileceğiniz oyunda dikkatli olmanız da gerekmektedir. Bu tarz oyunları oynamayı sevenlerin mutlaka denemesi gereken oyunda arkadaşlarınıza da meydan okuyabiliyorsunuz. Telefonlarınızda bulunması gereken bulmaca türü oyunlardan bir tanesi de diyebilirim.

Sort It 3D oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebiliyorsunuz.

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