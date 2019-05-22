Kendi tasarlayacağınız uzay gemileri ile rakiplerinize karşı mücadele edeceğiniz ve gezegenleri ele geçirmek için aksiyon dolu savaşlara katılacağınız Space Arena: Build & Fight, mobil platformda strateji oyunları kategorisinde yer alan sıra dışı bir oyundur.

Basit ama kaliteli grafikleri ve ses efektleri ile oyunculara eşsiz bir deneyim yaşatan bu oyunda yapmanız gereken tek şey, kendi uzay araçlarınızı tasarlayarak diğer uzay gemilerine karşı mücadele etmek ve savaşlardan galip gelerek ganimet toplamaktır. Onlarca farklı malzemeden yararlanarak olağanüstü uzay gemileri inşa etmeli ve gezegen savalarını kazanarak yeni bölgeler keşfetmelisiniz. Oyunu çevrimiçi olarak da oynayabilir ve dünyanın farklı bölgelerindeki oyunculara karşı mücadele edebilirsiniz.

Oyunda, çeşitli malzemeler ve teçhizatlardan yararlanarak tasarlayabileceğiniz onlarca farklı uzay gemisi yer almaktadır. Ayrıca fethedebileceğiniz birçok yıldız ve gezegen bulunmaktadır. Kendi uzay geminizi yaparak savaşlara katılabilir ve uzayda güçlü bir imparatorluk kurabilirsiniz.

Android ve İOS işletim sistemlerini içeren tüm cihazlardan sorunsuz bir şekilde oynayabileceğiniz Space Arena: Build & Fight, ücretsiz oyunlar arasında yer alan kaliteli bir oyundur.