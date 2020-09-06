Space Colony

Astronotları eğit, koloniler inşa et, bir lojistik sistemi kur ve evrendeki en büyük uzay kolonisini inşa etmek için yeni teknolojiler araştır. Bu etkileyici simülasyon oyununda en iyi alan kolonisini kurarak verimliliği en yüksek tutan stratejiyi oluşturun!

Solar panel sistemleri sayesinde doğrudan uzay roketlerinin üzerinde çalışmadığınızda bile astronotları eğitip klonlayarak koloniyi büyütün. Teknolojileri araştırarak, koloniler kurarak ve lojistik sistemler kurarak tüm evrendeki en büyük iş adamı olun. İnsanlığı uzay roketleri içinde yeniden konumlandırın ve 12 gezegenin birinden diğerine seyahat ederken evreni keşfetmenin tadını çıkartın.

Modern toplumlar başarıyı zenginlik ile ölçer. Açgözlülük insanlığı daha çok kazanmaya ve tüketmeye zorlarken; insanlık değerli mineraller için uzayda koloniler inşa etmek istiyor. İnsanların hayatta kalabileceği yeni bir gezegen bulmak ve keşfetmek için dünyanın en ileri teknolojisini götürmeye karar veriyorsunuz.