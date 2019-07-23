Mobil platformda başarılı oyunlar ile bilinen Berobasket şu sıralar Speedway Challenge 2019 ile oyuncuların yüzünü güldürüyor.

Mobil yarış oyunları arasında yer alan ve Speedway Challenge 2019 ile mobil platformda eğlenceli ve bir o kadar da adrenalin dolu anlar geçireceğiz. Birbirinden zorlu motosiklet yarışlarına katılacğaımız oyunda birbirinden farklı modları da deneyimleyebileceğiz.

Kariyer modununda yer aldığı oyunda sürücümüzü ve motorumuzu seçerek dünyanın dört bir yanında farklı yarışlarda boy gösterebilecek ve efsanevi bir yarışçı olabilmek için ilerleyeceğiz. Oyun içerisinde oldukça basit grafik açıları yer alacak. Oyuncualr bu grafik açılarında eğlenceli anlara daha çabuk adapte olabilecekler.

Tamamen ücretsiz olarak hem Android hem de İOS platformunda oynanan Speedway Challenge 2019, günümüzde 100 binden fazla oyuncu tarafından oynanmaya devam ediyor.