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Speedway Challenge 2020 1.3.2.A0 (Android)
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  4. Speedway Challenge 2020 - Android İçin Yarış Oyunudur

Speedway Challenge 2020

1.3.2.A0
Android
Speedway Challenge 2020
ÜCRETSİZ
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Farklı zorluklara sahip yarışlara dahil olacağız.

Speedway Challenge 2020 Ekran Görüntüleri - 1
Speedway Challenge 2020 Ekran Görüntüleri - 2
Speedway Challenge 2020 Ekran Görüntüleri - 3
Doğukan ÇAĞLAKPINAR
Doğukan ÇAĞLAKPINAR -

Berobasket tarafından geliştirilen ve oynaması ücretsiz olarak oyunculara sunulan Speedway Challenge 2020 nefes kesici yarışlara ev sahipliği yapmaya devam ediyor.

Favori takımımızı şampiyon yapmaya çalışacağımız Speedway Challenge 2020’de oyuncular oldukça zengin bir içerik yapısı ile karşılaşabilecekler. Birbirinden farklı turnuvalar da arkadaşlarımız ile de yarışma fırsatı elde edeceğimiz yapım da eğlenceli animasyonlar da bizleri bekliyor olacak.

Kariyer modunun yanı sıra gerçek zamanlı oynanışın da yer aldığı yapım da farklı zorluklar ve farklı seviyeler de bizleri bekleyen detaylar arasında yer alıyor. Oldukça basit grafik açıları ile oyuncuları tatmin etmeyi hedefleyen yapım günümüze kadar beğenileri toplamayı başardı.

Android ve iOS platformunda çapraz oynanışı da destekleyen yapım da lisanslı içerikler de yer alıyor.

10 binden fazla oyuncuya ev sahipliği yapan başarılı yapım, yarış oyunları arasında yer alıyor.

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