Spellsouls: Duel of Legends, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz harika bir strateji oyunu olarak karşımıza çıkıyor. Birbirinden güçlü karakterlere sahip olan oyunda amacınız rakiplerinizi alt etmek ve mücadeleyi kazanmak.

Hızlı ve tempolu bir mobil strateji oyunu olarak nitelendirebileceğim Spellsouls: Duel of Legends, arkadaşlarınıza meydan okuyabileceğiniz bir oyundur. Farklı türde ve güçte karakterleri de kontrol edebileceğiniz oyunda son derece dikkatli olmalı ve tüm müsabakalardan galip çıkmalısınız. Yüksek kaliteli grafikleri ve büyüleyici atmosferiyle de karşımıza çıkan oyunda stratejik hamleler yapmanız gerekiyor. Eğer MMORPG tarzı oyunları oynamayı seviyorsanız Spellsouls oyununu da beğenerek oynayabileceğinizi söyleyebilirim. Kendi takımınızı kurup rakiplerinizle kıyasıya mücadele ettiğiniz oyunda goblinlerden uzaylılara kadar pek çok farklı ırkta karaktere yer alıyor. Spellsouls oyunu sizleri bekliyor.

Spellsouls oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.