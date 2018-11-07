Spirit Clash: Arena League

Spirit Clash, güverte tabanlı oyunların eğlenceli faktörlerini yaratıcı bir şekilde yorumlayarak koleksiyonun ve simülasyonun eğlencesini birleştiren yeni bir strateji simülasyon oyunu türüdür. Spirit Clash için birkaç dakikada takımınızı kurun ve güçlü yaratıkları toplayıp savaş ağası haline gelin.

Çeşitli yaratıklardan onlarca toplayın ve kendi yaratıcı bir güverte ile kendinizi güvene alın. Eğer bir rakiple eşleşmediyseniz, Eğitim Merkezi'nde bir uygulama maçı deneyin. Üstün yetenekler seni bekliyorken oyunu kavramaya başlayın ve Ruh Efendisi'nin ünvanına meydan okuyun.

Spirit Clash oyununda farklı rakiplerle eşleşecek ve karakterlerinizle onlara üstünlük kurmaya çalışacaksınız. Her karakterin kendine özgü yeteneği bulunuyorken stratejiyi belirlemek sizin elinizde!