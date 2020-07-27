Split it Right, Android cihazlarınızda oynayabileceğiniz sürükleyici bir bulmaca oyunu olarak dikkat çekiyor.

Karışımları istenilen miktarlarda bölerek ilerleyebileceğiniz bir oyun olan Split it Right oyununda zorlu bir deneyim yaşayabiliyorsunuz. Beğenerek oynayabileceğiniz oyunda renkli karışımları kendi renklerindeki tüplere ayrıştırmanız gerekiyor. Son derece keyifli bir deneyim de yaşayabileceğinizi düşündüğüm Split it Right oyununu denemeniz gerekiyor.

Kolay kontrollerin yer aldığı oyunda mantıksal hamleler yaparak ilerlemeniz gerekiyor.

Split it Right oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.