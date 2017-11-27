splix.io, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz bir strateji oyunu olarak karşımıza çıkıyor. Büyük araziler fethederek büyümeye çalıştığınız oyunda dikkatli ve hızlı olmanız gerekiyor.

Boş zamanlarınızı değerlendirmek için tercih edebileceğiniz bir mobil oyun olan splix.io, beğenerek oynayabileceğiniz bir oyundur. Oyunda giderek büyüyor ve arkadaşlarınıza meydan okuyorsunuz. Blokları doldurarak yeni arazileri fethediyorsunuz. Diğer oyuncularla da mücadele etmeniz gereken oyunda kendi topraklarınızı da korumanız gerekiyor. Bu nedenle son derece dikkatli olmalı ve diğer oyunculara meydan okumalısınız. Gerçek zamanlı olarak oynanan oyunda yüksek puanlara ulaşarak liderlik tablosunda üst sıralara da tırmanabiliyorsunuz. Eğer boş zamanlarınızda oynayabileceğiniz keyifli bir oyun arayışındaysanız splix.io tam size göre diyebilirim. Kolay bir şekilde oynayabileceğiniz splix.io oyununu sakın kaçırmayın.

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