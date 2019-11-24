SpongeBob: Krusty Cook-Off

Hadi Sünger Bob ile birlikte yemek yapalım! Gelen müşterileri en iyi şekilde ağırla ve isteklerini yerine getir. Su altının en büyük restoran zincirini sen oluştur!

Restoran ve eğlenceli bir mutfak macerasına SpongeBob SquarePants'a katılın! Bay Krabs fast-food işinde kazanılacak daha fazla para olduğunu fark ettiğinde, penny-pinching girişimci imparatorluğunu genişletmek, SpongeBob'un evinin dışında bir kahvaltı standı ile başlamak ve onun onu SpongeBob SquarePants'dan yönetmesine daha iyi yardımcı olmak için yola koyuldu.

SpongeBob SquarePants'da görülen yiyecekleri hazırlarken eğlenceli ve hızlı tempolu pişirme oyununun tadını çıkarın. SpongeBob'un özel ve komik hikayesini deneyimleyin. Bay Krabs, Patrick, Squidward, Sandy ve diğer birçok tanıdık yüz ile etkileşime geçin. En sevdiğin SpongeBob yerlerini ziyaret et ve fast-food kralı ol.